Объявлено о тотальной распродаже популярных брендов электроники

Скидки предлагают бренды, магазины которых закрываются в нашей стране

Знакомые многим бренды Bosch, Sony и LG сообщали о закрытии всех торговых точек в России. В связи с этим объявлена тотальная распродажа электроники в специализированных магазинах. Сообщается, что это должно было произойти раньше, но из-за опасения попасть под штраф от арендодателей бренды продолжали работать.

Магазины в городах будут продавать электронику примерно до лета, пока полностью не избавятся от остатков товара. А вот магазины LG и Sony в московском торговом центре “Афимолл Сити” приостановили работу еще в феврале этого года. Сообщается, что популярные бренды будут заменены продукцией из Турции и Китая. Так, вместо корейского LG свою технику предложит турецкий магазин Grundig.

Известно, что все магазины перечисленных торговых марок не смогли продолжить работу в России из-за проблем с поставками товаров. Сейчас в Москве осталось три точки бренда LG, которые также закроются после глобальной распродажи.

Кроме двух корейских брендов, о проблемах с поставкой техники сообщила торговая марка Bosch. В скором времени россияне не смогут купить товары этого производителя.

Ранее сообщалось, что в России резко взлетели цены на бананы. В первую очередь это связано с недавно обнаруженной во фрукте мухой-горбаткой.