Эксперт рассказал о хитрой уловке турецких отельеров

Специалист считает, что “липовыми” скидками отельеры заманивают туристов

Новость о том, что Турция уже запустила скидочную кампанию, порадовала многих россиян. Неудивительно, это направление одно из любимых у жителей нашей страны, а по активно распространяемой информации, цены на отели снизились минимум на двадцать процентов. Однако радоваться рано, заявил представитель Альянса турагентов РФ Александр Мкртчян. Он считает, что так турецкие владельцы заведений только заманивают наивных туристов, а новость, которую они запустили, эксперт назвал фейковой.

"На самом деле, что сделали турецкие отельеры – они в кавычках снизили цены от тех высоких цен, которые в конце 2022 года по 2023-й объявляли", — внес ясность специалист.

По словам Александра, ожидать, что цена за ночь в отеле будут дешевле, чем в прошлом году, не стоит. Он считает, что, скорее всего, стоимость вырастет, как и везде. Эксперт рассказал, что уже в 2023 году у Турции наблюдался сильный отток российских туристов. В этом году ситуация усугубится, уверен Мкртчян.

А вот в Крым россияне продолжают ездить даже после отмены авиасообщения и в любое время года. Правда, не всегда готовые к отдыху на зимнем полуострове. Так, недавно спасатели сняли застрявших на горе туристов, передает телеканал "360". Группа путешественников не смогла спуститься самостоятельно по грунтовой дороге.

Ранее сообщалось, что популярный у россиян курорт разочаровал туристов одним своим решением.