Необычные отношения кота и цыпленка озадачили публику – видео

Необычные отношения кота и цыпленка озадачили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Животные нашли общий язык

Согласно законам пищевой цепочки, мышкам, птичкам и другим мелким представителям животного мира не стоит искать дружбы котов. Все-таки эти звери – хищники и в дикой природе вынуждены охотиться на тех, кто слабее и меньше по размерам.

Однако когда речь идет о жизнь в комфортных домашних условиях, все меняется. Когда нет нужды изо дня в день искать пропитание, характер даже дикого зверя смягчается, что уж говорить о милых котиках. Пользователей социальных сетей поразил видеоролик, на котором запечатлели зарисовку из жизни кота и его друга цыпленка.

Судя по кадрам, отношения этих зверей сложились весьма оригинальным образом. Кажется, что цыпленок скорее повелевает котом, чем боится его. По крайней мере, он с большим удобством разместился на голове котика и явно чувствует себя комфортно. Что касается кота, тот сумел свыкнуться с таким положением дел и спокойно терпит гостя на собственной голове.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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