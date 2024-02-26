Высоцкая объяснила нежелание возвращаться в Россию

Актриса в своем личном блоге воззвала о помощи к подписчикам

Недавно Юлия Высоцкая улетела на Мальдивы вместе с мужем Андреем Кончаловским. Уже неделю она находится в сказочном раю и совершенно не горит желанием лететь домой.



Ведущая заметила, что для нее было очень сложно решиться на эту поездку, потому что она тяжело переживает сборы, смену часовых поясов и акклиматизацию. Однако, оказавшись на острове, Юлия пришла в восторг. Маленький остров поразил ее красотой и уютом. Потрясающие пляжи, вода. И можно выбрать, спуститься на пляж к воде или смотреть на волны из окна своего бунгало.

Очень понравилось Юлии и то, что в ресторанах еда в любой момент, когда закажут отдыхающие. По словам ведущей кулинарного шоу, отдых стал просто идеальным сочетанием всех компонентов.

"Уезжать не хочется", – отметила актриса.

Высоцкую ждут дома: нужно делать новые эфиры кулинарного шоу, да и работа в Театре имени Моссовета никуда не делась. Но теперь у нее будут силы всем этим заниматься.

Артистка уже похвасталась фотографиями в купальнике, лишний раз дав оценить свою великолепную фигуру, которую тщательно поддерживает правильным питанием и спортом.

Напомним, Юлия Высоцкая с 1998 года состоит в браке с Андреем Кончаловским, у них родилось двое детей.

Ранее мы писали, что Юлия Высоцкая закрывает свою "Кулинарную студию" из-за многомиллионных убытков.

