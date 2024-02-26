Киркоров раскритиковал жюри во время съемок "Маски"

Вернувшийся на ТВ Киркоров раскритиковал жюри во время съемок "Маски"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Поп-король возмутился, что Регина Тодоренко нарушает правила

Кажется, черная полоса в жизни Филиппа Киркорова завершилась. Он вернулся на телеэкраны и снова принимает участие в различных проектах. Хотя еще недавно было полное ощущение, что его "отменили" насовсем и больше исполнителя хита "Единственная моя" мы не увидим. Но нет, Филипп Бедросович снова сел в кресло ведущего шоу "Маска".

И вот, не успели снять первые выпуски нового сезона, как Киркоров выступил в роли поборника справедливости и сцепился с коллегой по судейской должности, нарушившей правила.

Напомним, по правилам шоу "Маска" перед выступлением участника можно спрашивать только в формулировке, предполагающей краткие ответы. Но Регина Тодоренко начала диалог с Мотыльком, вытягивая из него подсказки. Например, спросила, болят ли у него ноги.

"У меня реально болит левая нога, после 30 лет началось", – доверчиво признался Мотылек.

Киркоров не стерпел несправедливости и вмешался, напомнив, что Тодоренко не имела права принуждать Мотылька к полноценному диалогу. За Тодоренко заступился Тимур Родригез, заметивший, что персонажи, нарушающие правила, приносят в студию "больше аплодисментов, смеха, радости".

Валерия революционно предложила вообще отменить нелогичное, как она считает, правило. Киркоров возмутился и призвал Мотылька не поддаваться на провокации.

Ранее мы писали, что реабилитировавшийся Киркоров выступил на церемонии вручения "Золотого граммофона".

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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