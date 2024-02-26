Супруга Бари Алибасова сообщила о его состоянии

Накануне знаменитость госпитализировали

Вчера, 25 февраля, информационное пространство разорвали тревожные новости о госпитализации популярного продюсера Бари Алибасова. Поговаривали, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем. Однако супруга знаменитости Елена успокоила поклонников.



Жена Бари Алибасова рассказала, что для серьезных переживаний нет причин. У артиста просто подскочило давление на фоне магнитных бурь.



Однако, учитывая пожилой возраст знаменитости, родные решили перестраховаться и вызвали скорую помощь, отмечает телеканал "360". Сейчас музыкант чувствует себя хорошо.

