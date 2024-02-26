Тест на постановку ударения: справятся не все

Тест на постановку ударения: справятся не все
Фото: www.unsplash.com
Школьникам намного проще выполнить задание

Хорошо известно, что со временем знания имеют обыкновение выветриваться из головы. Даже люди, которые получали отличные оценки в школе, во взрослой жизни часто путают написание слов и неправильно ставят ударения.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить себя и выяснить, помните ли вы выученные в школе правила русского языка. Всегда интересно проверить уровень своих знаний. Кроме того, интересный тест поможет освежить память. После ответов на вопросы вы уже вряд ли будете путаться, произнося сложные слова.



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало необычный тест, посвященный любимым домашним питомцам.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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