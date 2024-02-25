Хабенский впервые высказался о возвращении Назарова* в МХТ

"Предаст опять": Хабенский впервые высказался о возвращении Назарова* в МХТ
Дмитрий Назаров. Фото: 1Stupnikov Alexander/www.globallookpress.com
Худрук сомневается в преданности бежавшего из России актера

Дмитрий Назаров*, как известно, пользуется теперь сомнительной популярностью у соотечественников, по которым остро прохаживается чуть ли не в каждом ролике, публикуемом в социальных сетях. Актер уже более года не выступает на сцене в МХТ и осуждает политику российских властей. Живет с супругой во Франции.

Назаров громко уходил из театра. Звезда "Кухни" рассорился с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским. О былых перспективах для звезды "Кухни" теперь и говорить не приходится, что в очередной раз подтвердил сам худрук. Хабенский считает, что такие поступки оставлять без осуждения нельзя.

"Кто предал однажды, к этому обязательно еще вернется", – высказался Хабенский.

К слову, сам Назаров, живя во Франции, до сих пор посвящает все свои стихотворения родной стране, ее жителях – естественно, в осуждающей и насмешливой манере. Со своими творениями иногда выступает перед публикой. Авторские произведения актера-иноагента – его хлеб. Гастролей у Дмитрия теперь не так много, да и доходы изрядно просели. А ведь когда-то Назаров получал до 2 млн рублей в месяц, играя на сцене.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей