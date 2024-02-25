Муж Распутиной рассказал, почему певица готовится к переезду из Москвы

Муж Распутиной рассказал, почему певица готовится к переезду из Москвы
Маша Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Маша нашла себе лучшие условия для жизни далеко от столицы

59-летняя Маша Распутина недавно объявила о готовности сменить ПМЖ – российская столица певице откровенно приелась. Исполнительница готовится к переезду в Краснодарский край. Ну а супруг Виктор Захаров поддерживает возлюбленную в ее начинаниях.

Дело в том, что паре нравится российский юг – импонируют и люди, и климат. Поэтому Распутина загорелась идеей о новом доме в родной стране. Да и друзей там хватает. Маша даже немного пооткровенничала, рассказав, что ей уже предложили на рассмотрение пару особняков. 

А до тех пор звезда до сих пор живет на Рублевском шоссе, в стенах комфортного дома, где проводит все свободное время. Выезжает из дома исключительно по делам.

Когда состоится переезд, еще никто не знает. Точно не в ближайшее время. Знакомый во время гастролей предложил Распутиной весьма выгодное жилье – та отшутилась, предложив отдать ей дом в качестве подарка.

А до конфликта на территории Украины Распутина планировалась обзавестись жильем в Киеве, где у нее с детства осталось много родственников. Правда, уже отказалась от такой затеи.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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