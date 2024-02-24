Актриса Голубкина назвала "придурками" уехавших в Берлин детей

Актриса Голубкина назвала придурками уехавших в Берлин детей
Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/news.ru/www.globallookpress.com
Наследники решили строить жизнь на чужбине

В последнее время немало российских знаменитостей и их родственников решили начать новую жизнь за пределами России. Стоит отметить, что такие поступки разочаровывают многих жителей нашей страны. Известная российская актриса Мария Голубкина рассказала, что и ее любимые наследники проживают за границей.

Оказалось, что дочь Анастасия и сын Иван уже несколько лет живут в Германии. Они решили обосноваться в столичном городе Берлин. Голубкина призналась, что была крайне удивлена, когда узнала о решении наследников покинуть Россию. Более того, данный шаг показался ей неправильным. Голубкина даже назвала собственных отпрысков "придурками".

Впрочем, звездные детки изначально были связаны с европейским миром. Наследники актрисы получили образование в Великобритании. Голубкина рассказала, что плохо представляет, как дети живут в Германии, ведь они не говорят по-немецки. Намного больше времени наследники уделяли изучению французского языка, но теперь почему-то решили жить в Германии.

Мария призналась, что очень скучает по детям, однако понимает, что не вправе препятствовать им жить там, где им хочется. Судя по всему, Германия нравится звездным наследникам намного больше, чем Россия.

К слову, ранее стало известно об отъезде за границу актрисы Марины Александровой.

Источник: YouTube-шоу "Мой герой" ✓ Надежный источник

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей