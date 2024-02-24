Актриса Голубкина назвала "придурками" уехавших в Берлин детей

Наследники решили строить жизнь на чужбине

В последнее время немало российских знаменитостей и их родственников решили начать новую жизнь за пределами России. Стоит отметить, что такие поступки разочаровывают многих жителей нашей страны. Известная российская актриса Мария Голубкина рассказала, что и ее любимые наследники проживают за границей.



Оказалось, что дочь Анастасия и сын Иван уже несколько лет живут в Германии. Они решили обосноваться в столичном городе Берлин. Голубкина призналась, что была крайне удивлена, когда узнала о решении наследников покинуть Россию. Более того, данный шаг показался ей неправильным. Голубкина даже назвала собственных отпрысков "придурками".



Впрочем, звездные детки изначально были связаны с европейским миром. Наследники актрисы получили образование в Великобритании. Голубкина рассказала, что плохо представляет, как дети живут в Германии, ведь они не говорят по-немецки. Намного больше времени наследники уделяли изучению французского языка, но теперь почему-то решили жить в Германии.



Мария призналась, что очень скучает по детям, однако понимает, что не вправе препятствовать им жить там, где им хочется. Судя по всему, Германия нравится звездным наследникам намного больше, чем Россия.



К слову, ранее стало известно об отъезде за границу актрисы Марины Александровой.

