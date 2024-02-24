Работает за еду: раскрыт гонорар Смольянинова* в латвийском кабаке

Сколько получает за вечер работы ресторанным певцом беглый русофоб

Русофоб Артур Смольянинов* заработал за вечер в рижском ресторане Еlpa 500 евро. Несколько десятков зрителей пришли на трехчасовое выступление "молодого певца", а заодно и поужинать. Смольянинов* спел для них почти два десятка песен.

После побега из России актер рассчитывал на блестящую зарубежную карьеру, однако не сложилось. В итоге он сначала начал петь в переходах, собрав группу, а затем перебрался в небольшие кафе. На днях состоялся концерт в ресторане Еlpa на улице Бруниниеку. Репетировал артист с утра, но перед началом исчез, заставив поволноваться коллектив и организаторов. Впрочем, к концерту Смольянинов* таки успел.

Между песнями беглый иноагент-русофоб жаловался на то, как плохо он жил в России, громко осуждал спецоперацию и рассказывал, как начинал новую жизнь за границей с нуля, буквально выживая.

"Мне пришлось начинать жизнь заново, но я не сдавался, я знал, чего хочу, шел к своей цели, я нашел своих людей", – похвастался беглец.

Гонорар за выступление составил 500 евро плюс ужин за счет заведения, который обошелся в ресторану в 83 евро. Таким образом, ресторанный певец работает за еду и небольшие деньги. Те гонорары, что он получал в России, иноагенту вряд ли светят на новой родине.



Ранее "Утро.ру" писали, что Смольянинов* признался пранкерам в желании получить украинское гражданство.

*признан иностранным агентом на территории России