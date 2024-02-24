Драка Расторгуева и Шевчука: схватились на презентации посмертного альбома Цоя

По рассказам свидетеля, они не поделили право скорбеть по безвременно погибшему рокеру

Журналист Евгений Додолев поделился воспоминаниями о том, как подрались из-за памяти знаменитого лидера группы "Кино" его коллеги.

Инцидент случился на банкете в честь презентации альбома, вышедшего уже после гибели музыканта в автомобильной аварии. Происшествие шокировало всю страну, которая к тому времени массово фанатела по песням "Кино". Отойдя от шока по поводу аварии, унесшей жизнь Виктора Цоя, его окружение решило провести презентацию ставшего посмертным диска.

Пресс-конференцию, на которой публике представили "Черный альбом", вел как раз Додолев. Он рассказал, что на мероприятие пришли многие артисты, даже те, чье творчество далеко от рока. Скандал с дракой произошел на банкете, который устроили после официальной части пресс-конференции. Звезды изрядно выпили, и как только Расторгуев решил сказать тост, едва державшийся на ногах лидер группы "ДДТ" кинулся на него с кулаками. По словам рок-музыканта, попсовые певцы не имели права находиться на этом банкете.



"Скорбеть по поводу Цоя смеют лишь истинные рокеры", – вспоминал Додолев.



Растаскивать дерущихся кинулся Александр Ф. Скляр. Пытаясь погасить искры ярости, летавшие между "дуэлянтами", он неожиданно на весь зал запел песню про Стеньку Разина.

По словам Додолева, такое заступничество Шевчука выглядело странно, ведь от самого Цоя журналист знал о довольно прохладном отношении к исполнителю хита "Что такое осень?".



Сам же журналист познакомился с исполнителем песни "Звезда по имени Солнце" при подготовке статьи "Начальник Камчатки". Этот материал был самым первым, написанным корреспондентом федерального издания. Статья была опубликована в газете "Московский комсомолец" в 1989 году.

Ранее мы писали, что Юрий Шевчук, как и многие его коллеги, до сих пор состоит в "Белом списке" Украины.

