Юрий Назаров объяснил поведение оскорбившего Россию Вениамина Смехова

Назаров резко ответил оскорбившему Россию Смехову
Юрий Назаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Актер не одобряет высказываний сыгравшего Атоса в фильме "Три мушкетера" коллеги

В недавнем интервью журналистке-иноагенту Катерине Гордеевой* исполнитель роли Атоса в саге про трех мушкетеров Вениамин Смехов высказался о России уничижительно, назвав ее "ужасно гостеприимной для страха страной", и пригласив "в наши ряды" тех, кто хочет побояться. Народный артист Юрий Назаров возмутился подобными комментариями и резко ответил оскорбившему Россию Вениамину Смехову.

"То, что у нас сплошные трусы, он привирает. Это говорит о некомпетентности. Не хочу Веньку ругать, но тут он ошибается", – объяснил выпад коллеги Юрий Назаров.

Вениамин Смехов в своих социальных сетях жестко осуждает ведущуюся сейчас спецоперацию на Украине, однако при этом пишет поддерживающие Израиль посты. Кроме того, он рассказывал о мероприятии, которое раньше организовано было в Перми, а теперь проводится в Тель-Авиве. "Здесь присутствует много-много наших", – писал актер.

Назаров возмутился этим высказыванием и напомнил, что он сам по крови частично поляк, но дух у него русский. Смехов же, по словам актера, не русский по мироощущению.

Ранее мы писали, что Юрий Назаров издевательски высмеял тех, кто заступается за проштрафившегося с "голой вечеринкой" Филиппа Киркорова.

*признана иноагентом на территории РФ

Источник: АИФ ✓ Надежный источник
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