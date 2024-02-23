В России отреагировали на слова Галкина* о любви к Литве

Галкина* высмеяли за нелепую попытку подлизаться к Литве
Максим Галкин*. Фото: /globallookpress.com Genrietta Peryan/Global Look Press
Страницу русофоба-комика завалили едкими комментариями

Иноагент Максим Галкин* вовсю расхваливает свою новую заграничную жизнь, воспевает семейный уют и волну концертов в странах Европы. На первый взгляд, у беглого комика нет проблем. Но ему почему-то не верят.

Например, никуда не исчез неоплаченный пока штраф из Дубая, присужденный за разжигание межнациональной ненависти. Да и в Эмиратах Галкина* не ждут еще долго. Приходится супругу Аллы Пугачевой осваивать страны, в которые раньше он бы не поехал. Например, недавно в Сеть выложили записи с его концерта, мало напоминающие былые выступления, реально полные юмора.

Порой Галкин* вынужден придумывать объяснения, почему он начал ездить в одну и ту же страну очень часто. Например, не первый раз юморист выступал в Прибалтике, где его русофобия как раз в тему, да и язык учить не надо благодаря статусу. Пользователей позабавил анонс предстоящего концерта, в котором комик пытался нелепо подлизаться к Литве. На записи Галкин* с трудом выдавил пару слов про любовь к этой европейской стране и о том, что, приехав, поедет покушать "вкусненького". Правда, не уточнил, в каком городе будет дегустировать кухню.

Российские пользователи высмеяли незадачливого эмигранта, указав на его далекий от идеала внешний вид (кто-то пошутил, что в смартфоне комика сломались фильтры). Едкие комментарии оставили и на тему того, что мужу примадонны приходится самому записывать рекламу на смартфон. По мнению россиян, получается у него это крайне скверно, даже русофобские шуточки и те лучше.

"Оголодал", – насмехались комментаторы.
"Голод не тетка – приходится лыбиться", – вторили им другие.

Ранее мы писали, что Галкину* отказали во въезде в Индонезию.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации
Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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