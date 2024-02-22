Еще один канал решил вернуть Филиппа Киркорова в эфир

Поп-короля снова начали приглашать на работу после бойкота

Музыкальное шоу "Конфетка", в котором звезды российской эстрады перепевают в своей манере и своем жанре композиции малоизвестных авторов и исполнителей "из народа", делая из них по-настоящему яркие и блестящие номера, продолжает наращивать популярность. В новом выпуске снова появится опальный король российской эстрады Филипп Киркоров.

После "голой вечеринки" поп-короля вырезали из записей и перестали приглашать в передачи и сборные концерты. Артист записал извинения и даже съездил с подарками в Донбасс, пообещав вести себя хорошо в будущем.

Бойкот и "отмена" длились почти два месяца, после чего проштрафившегося исполнителя хита "Цвет настроенья – синий" мало-помалу начали снова приглашать на проекты в качестве участника или члена жюри. Сначала он появился в шоу "Маска", а теперь и канал ТНТ решил дать звезде работу – в "Конфетке".

В прошлом году Киркоров уже принимал участие в передаче, исполнив яркий, фееричный номер. В этот раз организаторы обещают не менее потрясающее выступление звезды шоу-бизнеса в паре с еще одним известным артистом.

Судейская команда в этот раз будет выглядеть так: Тимур Родригез, Клава Кока и Ваня Дмитриенко.

Ранее мы писали, что зрители по-прежнему против возвращения Киркорова в шоу "Маска", и продюсеры рискуют получить бойкот от аудитории.

