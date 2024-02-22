Филиппа Киркорова вернули в шоу "Конфетка" на ТНТ

Еще один канал решил вернуть Филиппа Киркорова в эфир
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Поп-короля снова начали приглашать на работу после бойкота

Музыкальное шоу "Конфетка", в котором звезды российской эстрады перепевают в своей манере и своем жанре композиции малоизвестных авторов и исполнителей "из народа", делая из них по-настоящему яркие и блестящие номера, продолжает наращивать популярность. В новом выпуске снова появится опальный король российской эстрады Филипп Киркоров.

После "голой вечеринки" поп-короля вырезали из записей и перестали приглашать в передачи и сборные концерты. Артист записал извинения и даже съездил с подарками в Донбасс, пообещав вести себя хорошо в будущем.

Бойкот и "отмена" длились почти два месяца, после чего проштрафившегося исполнителя хита "Цвет настроенья – синий" мало-помалу начали снова приглашать на проекты в качестве участника или члена жюри. Сначала он появился в шоу "Маска", а теперь и канал ТНТ решил дать звезде работу – в "Конфетке".

В прошлом году Киркоров уже принимал участие в передаче, исполнив яркий, фееричный номер. В этот раз организаторы обещают не менее потрясающее выступление звезды шоу-бизнеса в паре с еще одним известным артистом.

Судейская команда в этот раз будет выглядеть так: Тимур Родригез, Клава Кока и Ваня Дмитриенко.

Ранее мы писали, что зрители по-прежнему против возвращения Киркорова в шоу "Маска", и продюсеры рискуют получить бойкот от аудитории.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей