Тутта Ларсен назвала канал MTV инструментом "мягкой силы" Запада

Телеведущая вспоминает, что к ним относились настороженно

Тутта Ларсен ассоциируется у российских зрителей прежде всего с популярным в середине 2000 годов каналом MTV. Ведущие становились звездами и кумирами чуть ли не с первого эфира, на концерты МТV зрители собирались стадионами – и не только ради артистов, но и ради любимых виджеев. Именно тогда началась карьера Яны Чуриковой, Антона Комолова, Ирены Понарошку и других известных ныне ведущих.

В интервью одному из каналов Тутта попыталась найти ответ, как она умудрилась во время работы на этом канале не влипнуть в тогдашний либеральный мейнстрим, активно поддерживаемый со стороны Запада.



"Может, потому что я советский человек, и я верующая", – предположила ведущая.

Тутта рассказала, что до прихода к вере многое из того, что раньше ей казалось добрым и веселым, стало неприемлемым. И ее собственный патриотизм, выращенный в ней родителями, не позволил даже во время работы на MTV лить грязь на собственную страну.

В звездный период телеканала в России отечественным ведущим приходилось не так легко, как могло показаться. К ним было настороженное отношение со стороны коллег.

"Сейчас, с высоты своего возраста, я понимаю, что мы были "мягкой силой" MTV", – вспоминает телеведущая.

Тутта Ларсен высказалась по поводу современных звезд, для которых за последние два года как будто ничего не изменилось: они предпочитают жить весело и беззаботно, устраивать вечеринки и тусовки. Она уверена: время, когда законы общества устанавливал шоу-бизнес, прошло, и люди поняли, что им больше неинтересно так жить. А те, кто еще не осознал это, постепенно уйдут в тень и их просто забудут.

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