Россияне призвали бойкотировать шоу "Маска" из-за возвращения Киркорова

Россияне объявили бойкот НТВ из-за возвращения Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поп-королю на ТВ рады не все

Российские телезрители негодуют из-за появления оскандалившегося Филиппа Киркорова на "Маске" – многие негодуют в комментариях, призывая объявить бойкот поп-королю. Похоже, нашлись и те, кто счел поездку Филиппа в Донбасс неубедительным аргументом для реабилитации в глазах обывателей и возвращения на сцену с эфиром.

Основная мысль негодующих пользователей, которых не устроило появление Филиппа в телепроекте – неуважение телебоссов НТВ к народу.

"Позор руководству НТВ. Променяли своих зрителей", "Такое лицемерие, как ни в чем не бывало все продолжают друг другу улыбаться", "Думает что съездил и спел свои песенки в госпитале, то типо он зализал свои раны. Но нет, к его сожалению, у всего народа память хорошая", "Не место ему вообще в нашей стране, а не то что бы показываться на экране. Все ради денег, а так бы он показал свое отношение к людям, которых презирает", – пишут в комментариях зрители.

Некоторые призвали предать Киркорова медийному забвению – чтобы он навсегда исчез с поля зрения на ТВ.

"Пусть, действительно, объявят все несогласные зрители бойкот этой передаче. Я уже не смотрю, – пишет одна из пользовательниц.

Впрочем, некоторые продюсеры все еще полагают, что отношение к звездам в России будет сменено на милость.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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