Продюсер допустил бойкот зрителей шоу "Маска" из-за участия Киркорова

Названо условие изгнания Киркорова из шоу "Маска"
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Короля эстрады продолжают "травить" за посещение "голой" вечеринки

Прошло почти два месяца после скандальной вечеринки в клубе "Мутабор", а поклонники все никак не могут простить звезд, которые "зашли не в ту дверь". Что только не делали артисты: извинялись, каялись и занимались благотворительностью. Однако доверие зрителей им это не вернуло.

Так, Филипп Киркоров, который только недавно вернулся из Донбасса, снова получил порцию критики. Исполнитель хита "Цвет настроения синий" появился в передаче "Маска" в качестве одного из судей. Многих зрителей это шокировало. Они заявили, что со стороны телеканала это предательство, и теперь не хотят смотреть полюбившееся шоу.

Мнением на этот счет поделился музыкальный продюсер Виктор Кинн. Он считает, что если зрители устроят настоящий бойкот и все вместе откажутся от шоу "Маска", продюсерам ничего не останется, кроме как изгнать Киркорова из судейского состава и заменить артиста кем-то менее скандальным. 

Впрочем, критик Павел Рудченко считает, что скоро поклонники перестанут "травить" звезд, и все встанет на круги своя. Вот только общественность, кажется, сдаваться не планируют. Под шквал возмущений попал даже последний визит Киркорова в Донбасс. Артист приехал с благими целями: привез гуманитарную помощь, выступил перед ранеными военными. За это его назвали лицемерным. 

А телеканал "360" рассказал, что на Киркорова ополчился певец Стас Костюшкин, обвинивший поп-короля в "краже" его образа, якобы использованного Филиппом в шоу "Маска".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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