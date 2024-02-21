Сергей Рост выдал подробности своей скандальной ссоры с Нагиевым

"У каждого своя правда": Сергей Рост рассказал о ссоре с Нагиевым
Сергей Рост. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press /globallookpress.com
Актер надеется однажды разрешить конфликт с давним другом и напарником

Если произнести "Осторожно, модерн", то перед глазами большинства россиян сразу предстанут двое: Сергей Рост и Дмитрий Нагиев. Суперпопулярное шоу обожала вся страна, и не видел передачу разве что тот, у кого нет телевизора или кто живет в глухой тайге. Однажды дороги друзей разошлись и каждый пошел своим путем.

Сегодня Сергей Рост жалеет, что так и не случилось им поговорить с бывшим напарником и обсудить, что случилось. Просто каждый в этой ситуации считал, что прав и обидели именно его. Как говорит сам ведущий, "у каждого своя правда".

Однако экс-ведущий юмористической передачи считает, что врагами они с Нагиевым не стали. И если судьба сведет их вместе на каком-нибудь проекте, то проблемы в совместной работе не будет. Кстати, такой шанс у бывших друзей уже был: Роста пригласили сниматься в один из планирующихся фильмов и он даже участвовал в создании сценария. И когда узнал, что будет играть друга главного героя, на роль которого пригласили Дмитрия Нагиева, то очень обрадовался.

"Я радовался, думал, что судьба нас все-таки свела", – заметил актер.

Однако в тот раз пообщаться и все выяснить напарникам не удалось. Сергей Рост оказался в больнице и три месяца провел в больничных стенах, так что на съемки пригласили другого артиста. Однако он не теряет надежды на то, что они с Нагиевым совпадут снова и все-таки смогут выяснить, что же случилось и почему их так расшвыряло по волнам жизненного океана. Два года назад Рост вспоминал, что распался их мегапопулярный дуэт из-за того, что Нагиеву что-то наговорили и тот поверил.

Напомним, Дмитрий Нагиев и Сергей Рост поначалу вместе работали на радио "Модерн", а после два года играли главные роли в юмористическом шоу "Осторожно, модерн!".

Ранее "Утро.ру" писали, что Дмитрий Нагиев сменил профессию и больше не является шоуменом.

Источник: Woman Hit ✓ Надежный источник
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