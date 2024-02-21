Якубович набросился на журналистку из-за невинного вопроса

Ведущий не захотел говорить о качествах настоящих героев

Милый и постоянно улыбающийся Леонид Аркадьевич Якубович любим многими за свое обаяние и жизнерадостность. Однако недавно народный артист России продемонстрировал другую сторону. Он набросился на журналистку и грубо осадил ее за невинный вопрос, который не понравился ведущему.

Инцидент произошел на премьере кинокартины "Командир", которая рассказывает о Герое Советского Союза. Как и полагается, журналисты задавали тематические вопросы. На первый Якубович ответил, что считает героями свою семью и друзей. А вот за второй, о качествах своих "героев", он набросился на девушку, которая брала у него интервью.

"Сами подумайте, что вы спрашиваете", — грубо ответил журналистке ведущий "Поле чудес".

После этого Леонид Аркадьевич поспешил покинуть место скандала. На другие вопросы прессы он, естественно, не ответил.

Фильм "Командир" должен выйти в прокат 22 февраля. В основу кинокартины легла история о Герое СССР Геннадии Зайцеве. Он был одним из авторов плана "Набат", который помогал спасать самолеты от угона террористов.

Ранее Леонид Якубович назвал москвичей "зажравшимися". Он заявил, что, родившись в столице, у людей нет мотивации чего-то добиваться. Отмечается, что сам ведущий коренной житель Москвы.