Катерина Ковальчук рассказала о своем состоянии после расставания с Харламовым

Актриса улетела отдыхать на курорт

Звезда сериала "Беспринципные" Екатерина Ковальчук впервые заговорила о своем состоянии после разрыва отношений с Гариком Харламовым. В свой день рождения 31-летняя артистка выложила снимок с отдыха и подписала, что чувствует себя родившейся заново, но перед этим она пережила много боли, сообщила девушка.

"Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли", — поделилась со своими поклонниками актриса.

Поздравить Екатерину поспешили ее подписчики. Они отметили, что расставание с Харламовым ей пошло на пользу. Некоторые назвали экс-бойфренда Ковальчук "энергетическим вампиром", который портил жизнь звезде.

Напомним, Ковальчук и Харламов начали встречаться после развода комика с Кристиной Асмус. Их отношения продлились порядка двух лет, а потом звездная пара рассталась. О причинах ни Екатерина, ни Гарик не говорили. Однако многие подозревали, что этому поспособствовала бывшая жена ведущего "Comedy Club".

К слову, освободившись от отношений с Харламовым, Ковальчук, кажется, зажила еще ярче. Последние фотографии актриса публиковала с Гавайев. На кадрах Катерина предстала в ярком платье с ослепительной улыбкой. Девушка показала всем свою природную красоту, которую решила не портить макияжем.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус обнародовала откровенную переписку с Гариком Харламовым.