Майданов объяснил причину массовой отмены концертов Орбакайте

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Концертная отмена, постигшая Кристину Орбакайте – реакция самих россиян на поведение Аллы Борисовной Пугачевой, полагает заслуженный артист РФ Денис Майданов. Певец уверен, что аудитория теперь не желает видеть живые выступления исполнительницы – потому и не идут продажи билетов. Не слишком удивительно, учитывая резкие слова матери в адрес бывших соотечественников после переезда в Израиль.
Разумеется, уточнения Примадонны о том, о ком конкретно она говорила и кого в этот лагерь она не намерена причислять, делу не помогли. Мол, пользователи социальных сетей "не так поняли". Однако народ давно сделал свои выводы – и сделал свой выбор, исходя из "семейного признака".
В этом случае, считает Майданов, дочь должна нести ответственность за поведение и позицию Примадонны. Впрочем, официального запрета на проведение концертов для Орбакайте нет и не было. Однако за решениями организаторов об отмене стоит воля самих зрителей, которые решают, кто является желанным артистом на сцене.
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