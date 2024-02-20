"Долбит прямо в лоб": Матвиенко сделал заявление о песнях SHAMAN

"Долбит прямо в лоб": Матвиенко сделал заявление о SHAMAN
SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Продюсер считает, что в творчестве немало прямолинейного патриотизма

Игорь Матвиенко назвал Ярослава Дронова уникальным явлением и заявил, что на российской сцене пока не появилось ничего похожего на тот стиль, в котором поет молодой исполнитель.

О сходстве и различии творчества группы "Любэ" и SHAMAN продюсер рассуждал на пресс-конференции, посвященном 35-летию коллектива Николая Расторгуева. Игорь Матвиенко сказал, что считает Дронова явлением, которое вывело новый виток патриотики на высшие уровни. Патриотизм – та тема, которая объединяет творчество Расторгуева и Дронова. Но, как объяснил Матвиенко, эти два артиста хоть и "работают" в одном настроении, но воспевают Родину совершенно  по-разному, у каждого свои настроения и детали.

"Любэ" акварелью рисуют нашу родину. А SHAMAN долбит прямо в лоб: Россия!", – объяснил продюсер.

Напомним, осенью ВЦИОМ привел перечень самых популярных патриотических артистов, составленный по результатам опросов россиян, и Дронов с Расторгуевым оба попали в топ-5 этого рейтинга. Кроме того, не так давно Игорь Матвиенко назвал Дронова главным артистом в нашей стране и заметил, что талантливый певец удачно попал "в повестку" нынешнего дня.

Ранее "Утро.ру" рассказывали, почему многие артисты не желают выступать вместе с Ярославом Дроновым.

Источник: Пресс-конференция в честь 35-летия группы "Любэ" ✓ Надежный источник
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