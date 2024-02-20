Разъяренная Чеботина устроила в Сети публичные разборки с Дубцовой

Певица в бешенстве от поведения коллеги

В шоу-бизнесе не первый раз случился конфликт с участием молодой певицы Люси Чеботиной. На сей раз артистку не устроил тон, в котором о ней отозвалась в очередном интервью Ирина Дубцова.

Исполнительницу хита "Медали" спросили, что она думает о плагиате в музыке. Дубцова спокойно ответила, что ее это не волнует. Лаура Джунгелия тут же уточнила, что та же Чеботина реагирует на кражу очень остро.

"Ничего не могу сказать про Люсю Чеботину. Опустим эту тему", – попросила Дубцова.

Чеботина взбесилась от тона, каким о ней отозвалась коллега по сцене, и написала в своем блоге возмущенный пост. В нем исполнительница хита "Плакал Голливуд" сделала вывод, что Дубцова просто уничтожила их дружбу на фоне конфликта, о котором сама Чеботина не подозревала. А ведь сама Люся, по ее словам, помогала Ирине в работе над треком и считала, что они подруги. И теперь ее страшно взбесило поведение Дубцовой на интервью.

Напомним, до этого Люся Чеботина поссорилась с Клавой Кокой из-за неудачных шуток. Сама же Кока считала, что "ничего такого не произошло" и Люся смеялась над шутками, которые потом посчитала обидными.

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