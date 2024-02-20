Певец Андрей Губин рассказал о провальных романах Пугачевой

Музыкант считает, что звезду следует пожалеть

Алла Пугачева достигла вершины Олимпа в вопросе популярности. Однако ее личная жизнь сложилась не сразу. Примадонна российской эстрады была официально замужем четыре раза. А слухи о ее молодых фаворитах, которых она активно продвигала в мир шоу-бизнеса, не умолкают до сих пор. Российский певец Андрей Губин рассказал, что многие мужчины Аллы Борисовны обижаются на нее за резкие слова. Однако, по мнению музыканта, она сама много раз страдала от своей вспыльчивости.

"Весь шоу-бизнес знал, что личная жизнь ее складывалась не всегда так, как она хотела. Это доставляло ей много тревог и переживаний" — рассказал о провальных романах звезды исполнитель.

К слову, в последние годы об Алле Пугачевой говорят очень много. Некоторые вспомнили о давних обидах. Так, Маша Распутина, Лика Стар и многие другие заявили, что Примадонна своим влиянием мешала им завоевать популярность.

Впрочем, за исполнительницу хита "Миллион алых роз" заступился Андрей Губин. Он назвал обиженных звезд "недостаточно талантливыми" и обвинил в том, что теперь они пытаются пиариться за счет имени Пугачевой.

Также исполнитель песни "Девушки как звезды" рассказал, что передача "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" были настолько популярны, что на участие заявлялось по 30-40 артистов. А принять из-за ограниченного эфирного времени могли максимум 15. Приходилось проводить жесткий отбор, что многим также не нравилось.

Ранее сообщалось, что замок Пугачевой хотят конфисковать по новому "закону о негодяях".