Выступление "Би-2" в Турции отменили

"Би-2" столкнулись с очередным провалом: теперь Турция
Егор Бортник*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Группа должна была провести грандиозный фестиваль

Масштабный фестиваль "Каникулы с "Би-2" планировали провести музыканты в Турции. Пятизвездочный отель, концерты, квартирники, стендап и театральные постановки обещали своим зрителям артисты. В честь этого запустили большую рекламную кампанию и трубили о событии во всех социальных сетях. Однако что-то пошло не так, и фестиваль Кемере сорвался. 

Впрочем, о конфузе исполнители голосить не стали. Солист группы Егор Бортник*, который известен как Лева, лишь вскользь намекнул, что фестиваля в апреле не будет. 

"Для вдохновения и отдыха каждый день гоняем на великах вдоль моря. Расслабленный режим творческого процесса. P.S. Концерт в Кемере отменен",  —  поделился на своей странице в соцсетях артист.

Сообщается, что Турция отменила событие россиян из-за инцидента в Таиланде. Тогда музыкантов арестовали за незаконное выступление на территории королевства. У "Би-2" на руках была только туристическая виза, хотя требовалась рабочая. Исполнители провели в тюрьме несколько дней в адских условиях и были депортированы в Израиль. 

После скандала на Пхукете концерт "Би-2" отменили в ОАЭ. Тогда исполнители обещали, что на других выступлениях это никак не скажется. Однако, судя по всему, обманули своих поклонников. 

*признан иноагентом в РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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