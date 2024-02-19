"Би-2" столкнулись с очередным провалом: теперь Турция

Группа должна была провести грандиозный фестиваль

Масштабный фестиваль "Каникулы с "Би-2" планировали провести музыканты в Турции. Пятизвездочный отель, концерты, квартирники, стендап и театральные постановки обещали своим зрителям артисты. В честь этого запустили большую рекламную кампанию и трубили о событии во всех социальных сетях. Однако что-то пошло не так, и фестиваль Кемере сорвался.

Впрочем, о конфузе исполнители голосить не стали. Солист группы Егор Бортник*, который известен как Лева, лишь вскользь намекнул, что фестиваля в апреле не будет.

"Для вдохновения и отдыха каждый день гоняем на великах вдоль моря. Расслабленный режим творческого процесса. P.S. Концерт в Кемере отменен", — поделился на своей странице в соцсетях артист.

Сообщается, что Турция отменила событие россиян из-за инцидента в Таиланде. Тогда музыкантов арестовали за незаконное выступление на территории королевства. У "Би-2" на руках была только туристическая виза, хотя требовалась рабочая. Исполнители провели в тюрьме несколько дней в адских условиях и были депортированы в Израиль.

После скандала на Пхукете концерт "Би-2" отменили в ОАЭ. Тогда исполнители обещали, что на других выступлениях это никак не скажется. Однако, судя по всему, обманули своих поклонников.

*признан иноагентом в РФ