Замок Пугачевой и Галкина* предложили конфисковать по "закону о негодяях"

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Парламентарий Дмитрий Гусев заявил, что пора бы призвать к ответственности Аллу Пугачеву и Максима Галкина*, которые сбежали из России. По его словам, "инструмент" для этого уже создали. Он просил проверить, возможно ли конфисковать замок эмигрировавшей парочки по новому закону о распространении фейков – его еще называют "закон о негодяях".
"За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина* и Пугачевой пора конфисковать за фейки об армии. Закон для этого есть", — высказался депутат.
Забрать у "новых граждан Израиля" их недвижимость — достойное наказание, считает Гусев. Однако плюс ко всему Пугачеву нужно лишить всех званий и наград, а также закрыть ей дорогу на телевидение. Депутат уверен, что страшнее, чем потерять имущество для звезд, лишиться своей популярности.
Известно, что дворец в подмосковном селе Грязь оформлен на Максима Галкина*. Звездные супруги после побега из России всеми силами пытались сбыть его с рук, но ничего не вышло — тот, кто решится купить недвижимость, автоматически превратится в лицо, финансирующее иноагента.
В последний визит Пугачевой в Москву она останавливалась в особняке, однако в остальное время огромный дом площадью 2,3 тысячи квадратных метров просто простаивает. Многие надеются, что после конфискации замок превратят во Дворец бракосочетания.
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