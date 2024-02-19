Екатерина Стриженова восхитилась подросшими в США внуками

Екатерина Стриженова восхитилась жизнью американских внуков
Екатерина Стриженова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая следит за ними в социальных сетях

В прошлом году 55-летняя Екатерина Стриженова стала бабушкой в очередной раз, теперь в двойном размере  —  у ее дочери родились близнецы. Пока Анастасия, проживающая в США, налаживает быт многодетной мамы, телеведущая наблюдает за внуками в социальных сетях и не успевает следить за тем, как малыши растут. Очередной снимок дочери так растрогал бабушку, что она оставила теплый комментарий. 

"Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)!"  —  написала телеведущая под фотографией.

На снимке семейная идиллия: муж Анастасии Петр Грищенко трепетно придерживает  малышей, а девушка нежно целует супруга. Бабушка отметила, что на фотографии недостает только старшего из сыновей. 

С детьми своей дочери Стриженова-старшая видится не так часто, как хотела бы. Этот недостаток она компенсирует постоянными теплыми комментариями в блоге Анастасии.

Напомним, старшая из детей Стриженовых, Анастасия, вышла замуж в 2013 году за финансового специалиста Петра Грищенко. Пара давно эмигрировала в Америку, сейчас они живут в Нью-Йорке. Помимо двух полугодовалых близнецов, у супругов есть еще сын Петр, которому пять лет.  

Между тем, в отличие от Анастасии, младшая дочь телеведущей Александра видит свое будущее на Родине. В прошлом году девушка вышла замуж за Антона Чурекова. Он руководит важным федеральным проектом в Москве. 

Ранее сообщалось, что похорошевшая Стриженова рассказала о секрете своей молодости.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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