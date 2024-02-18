Единственная: Малежик признался в чувствах к беглянке Пугачевой

Певец пожалел коллегу, потерявшую любовь российских зрителей

Вячеславу Малежику исполнилось 77 лет. Артист традиционно отмечает день рождения в ресторане. Как многие его коллеги, совмещать выступление и праздничный стол ему привычно. Журналисты не могли не задать ему вопрос "на злобу дня": как он относится к беглым артистам?

Исполнитель хита "Провинциалка" признался, что из всех, кто покинул Россию в поисках лучшей жизни или по иным причинам, его не раздражает только Алла Пугачева. Примадонну Малежик жалеет, потому что талантливая женщина отказалась от любви поклонников, в которой купалась, живя в нашей стране. А это никогда не купить ни за какие деньги.

Малежик честно признался, что не имел дела с Пугачевой много лет. Самое тесное общение у них было во времена его сотрудничества с группой "Веселые ребята". Тогда же артистка приглашала его работать в свой театр песни.



"Я ей сказал: "Ты мне значительно симпатичнее как подружка, нежели как начальник"", – заметил музыкант.



После этого их общение сошло на нет. Впрочем, дружбы между эстрадными артистами вообще может не быть. Это прежде, когда звезды много гастролировали, можно было пересечься за границе или на отдыхе. Сегодня, даже живя в одной столице, можно не сталкиваться годами. Пробки и занятость мешают общению, и чтобы встретиться, надо выделить весь день. К тому же сегодня многие предпочитают поболтать в интернете или с помощью мессенджеров, а видятся очень редко.

Ранее мы писали, что Вячеслав Малежик повторил инцидент с "розовой кофточкой", отчитав не подготовившуюся к интервью журналистку.

