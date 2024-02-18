Костенко похвасталась стройной фигурой после четвертых родов

Костенко похвасталась стройной фигурой после четвертых родов
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети
Девушка опубликовала видео из роддома

Модель Анастасия Костенко недавно стала мамой в четвертый раз. Она подарила своему супругу футболисту Дмитрию Тарасову второго сына. Сейчас девушка находится вместе с малышом в больнице и показывает кадры оттуда в соцсетях.

На одной из последних публикаций Костенко решила продемонстрировать поклонникам свою фигуру. Она сняла видео, как гуляет с ребенком по палате в коротком шелковом халате, оголив длинные и стройные ноги. Видео появилось в распоряжении "Пятого канала".

Аудитория осталась в восторге от того, как выглядит модель спустя несколько дней после четвертых родов. В комментариях ей выразили массу комплиментов. Люди остались в восторге от того, как Костенко удалось сохранить свои параметры практически без изменений.

Знаменитость не скрывает радости от пополнения в семействе. Ее муж Дмитрий тоже невероятно доволен, что у него появился еще один сын. Радостный отец регулярно публикует фото и видео с малышом на руках и делится своими эмоциями с поклонниками.

Ранее Костенко похвасталась откровенными фотографиями на стуле.

Источник: соцсети

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