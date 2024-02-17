У Александра Панкратова-Черного начались осложнения после перелома ребер

У переломавшего ребра Александра Панкратова-Черного нашли опухоль
Александр Панкратов-Черный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники сильно переживают из-за состояния знаменитости

Недавнее несчастье, случившееся с любимцем публики Александром Панкратовым-Черным, сильно расстроило его поклонников. Артист сломал несколько ребер из-за неудачного падения. При этом актер далеко не сразу понял, что с ним произошло. Теперь выясняется, что у знаменитости начались проблемы на фоне серьезной травмы. Также у артиста нашли опухоль.

По имеющейся информации, Александр испытывает серьезные проблемы с легкими. Из-за полученных переломов его мучает сильная одышка – вплоть до того, что он не может спокойно лежать. Более того, даже при самых минимальных физических нагрузках у Александра начинает синеть кожа. Все это сильно печалит артиста и его близких. Впрочем, звезда не унывает
и рассчитывает скоро вернуться к работе.

Кроме того, во время медицинских исследований была обнаружена доброкачественная опухоль печени. Это тоже весьма обеспокоило медиков, в ближайшее время они планируют провести детальное изучение состояния здоровья звезды.

Фанаты артиста продолжают внимательно следить за новостями о его здоровье. Люди надеются в самое ближайшее время увидеть знаменитость на театральной сцене.

Ранее "Утро.ру" делилось деталями экстренной госпитализации актера театра и кино Александра Панкратова-Черного.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей