Геннадий Хазанов отказался убирать портрет Пугачевой в Театре эстрады

Обидевший патриотов Хазанов отказался избавляться от Пугачевой в театре
Геннадий Хазанов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистов связывают теплые отношения

Некоторое время назад публику ошарашила новость о том, что в нашу страну неожиданно решил наведаться популярный сатирик Геннадий Хазанов. Этот артист после известных событий зимы 2022 года по-тихому покинул Россию и обосновался за границей. Однако он решил вернуться в нашу страну, чтобы подзаработать на концертах. Во время своего выступления артист высказался о другой беглянке – Алле Пугачевой.

Стоит отметить, что многих приезд сатирика озадачил. Несмотря на то, что никакой прямой критики действий Кремля с его стороны не было, он успел сильно обидеть патриотов. Размышляя о происходящем, Хазанов отметил, что патриотизм можно сравнить с рабством. Многие усмотрели в этом заявлении оскорбительные и издевательские нотки.

Однако это не помешало Хазанову вернуться в Россию. Во время своего выступления он вспомнил о давней подруге Алле Пугачевой. Хазанов подчеркнул, что не собирается избавляться от ее портрета, который висит в Театре эстрады (сатирик является художественным руководителем этого культурного учреждения).

Геннадий отметил, что "не видит никаких оснований" для подобного шага. Кроме того, артист постарался убедить публику, что не относится к категории предателей-беглецов, хотя и любит проводить время за границей.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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