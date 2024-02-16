Актриса Флоренс Пью вышла в свет в откровенном черном платье с вырезом

Платье слетело с груди: голливудская актриса публично оконфузилась
Флоренс Пью. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Смущаться от этого она не стала

Известная актриса Флоренс Пью стала гостьей вечеринки по случаю премьеры второй части киноленты "Дюна". Знаменитость вышла в свет в черном платье с глубоким декольте, украшенным черными блестками. Ее образ дополняли длинные серьги, объемные кольца и обилие браслетов. При этом спина звезды была полностью открытой.

Во время премьеры Пью позировала перед фотографами на красной дорожке, а после, когда прибыла к месту вечеринки, во время выхода из машины публично оконфузилась. Неожиданно платье молодой артистки слетело с груди и засветило откровенные части ее тела. Фотографии вскоре появились в соцсетях.

Фото: соцсети

Впрочем, для 28-летней Флоренс неожиданное оголение не является проблемой. Некоторое время назад она вышла на одну из ковровых дорожек в розовом прозрачном платье без нижнего белья, из-за чего были видны все деликатные зоны актрисы. Также она регулярно принимает участие в съемках откровенных сцен в кино – одна из последних была в фильме "Оппенгеймер". 

Ранее невестка Орбакайте поделилась откровенными снимками с пляжа в Майами.

Источник: Daily Mail
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