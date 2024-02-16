Высоцкая сделала откровение о своих запоях

Популярная актриса и ведущая в срочном порядке улетела отдыхать на Мальдивы

О привычке постоянно и много работать актриса Юлия Высоцкая знает не понаслышке. По признанию артистки, она дошла до такого состояния, когда потребность в ежедневном напряжении ей казалась нормой. Это состояние Высоцкая назвала так: "засосало". При этом у супруги именитого режиссера было желание делать все наперекор сложностям и рутине.

"Я хотела продолжать все это "вопреки", я вообще такая "запойная", – сделала откровение актриса.

Однако родные не дали ей спуску и потребовали срочно лететь в теплые края, чтобы восстановить баланс жизненных сил. Сейчас Юлия Высоцкая загорает на теплых островах вместе с супругом.

На своей странице в соцсети актриса поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха. На снимках жена Кончаловского выглядит очень стройной и подтянутой.

Известно, что Юлия Высоцкая придерживается здорового образа жизни. Помимо правильного питания, Высоцкая занимается спортом. Среди ее фаворитов – бег, плавание и скандинавская ходьба. А вот к косметологическим процедурам актриса относится с осторожностью. Как ранее она заявляла, уколы ей кажутся опасными – слишком непредсказуемые последствия у этих манипуляций.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Кончаловский и Высоцкая покинули Россию.