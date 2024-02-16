Хазанов запустил в СМИ ответ по поводу отъезда из России

Хазанов заговорил об отъезде из России
Геннадий Хазанов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press
Артиста подозревают в непатриотической позиции

На днях в следственные органы обратились общественники с просьбой отменить концерты Геннадия Хазанова. Все из-за выступления артиста, где он процитировал классика и сравнил патриотизм с рабством.

После этого недавний концерт Хазанова в срочном порядке был переименован. Название "Нездешние вечер" изменили на "Женщины моей судьбы". В итоге начало мероприятия очень затянулось, а во время выступления знаменитость не раз намекал, что его творчество кому-то мешает. Артист не исключил, что в скором времени перестанет выступать.

После мероприятия его подловили журналисты. На вопрос о возможной эмиграции Хазанов ответил, что не собирается покидать родину.

"С чего вы взяли? Я уезжаю, когда у меня каникулы и возвращаюсь", – ответил артист на вопрос журналиста издания Shot.

Несмотря на то, что большую часть времени Геннадий Хазанов проживает в Латвии, свой отъезд из России он отрицает. Артист утверждает, что продолжает трудиться в московском театре "Ленком".

Напомним, что слухи об отъезде Хазанова из России начали распространяться еще в 2022 году, при этом некоторые его коллеги подливали масла в огонь. Так, например, актриса Ольга Кабо намекнула на отсутствие интереса к происходящему на передовой у "правдорубов и мучеников".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что двойник Киркорова рассказал о падении спроса на свои выступления. 

Источник: SHOT
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