Звездный юрист заявил, что его расстраивает ситуация с певицей

Известный адвокат Сергей Жорин заступился за Лолиту. Как отметил юрист, его очень беспокоит, что концерты артистки пытаются отменить. Жорин подчеркнул, что не менее провинившийся Киркоров уже принимает участие в съемках нового проекта на федеральном канале. В это время Лолита пытается отбиваться от критики.

Сергей Жорин заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг певицы, во многом слишком преувеличена.

"Филипп умудряется выплывать в любой ситуации, а Лолита страдает. Меня это больше расстраивает", – отметил правозащитник.

Напомним, что на участников "голой" вечеринки Ивлеевой обрушились санкции общественников и телевизионщиков. Так, например, из новогодних огоньков и фильмов были вырезаны кадры, где снимался поп-король. Лолиту тоже стали повсеместно "отменять". А на днях певица сообщила, что ее концертный тур находится под большим вопросом. Известно, что в некоторых городах выступления артистки в марте уже отменили.

В своем видеоролике Лолита обратилась к аудитории и задала вопрос своим критикам: "А где вы были?". При этом артистка добавила, что была одной из первых, кто выступил в Донецке и Луганске.

Ранее "Утро.ру" писало о том, кто займет место Киркорова и Лолиты.