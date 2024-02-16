Украинская певица раскритиковала Киркорова за исполнение ее песни в ДНР

Украинка накинулась на Киркорова после визита в Донбасс
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Автор композиции "Снег" обвинила поп-короля в продаже "души дъяволу"

Недавняя поездка Филиппа Киркорова в зону СВО вызвала шквал недовольства. Так, например, известный общественный деятель Яна Поплавская разместила в своем телеграм-канале видеоролик, где российские солдаты обращаются к "звездам". Бойцы СВО выразили возмущение тем, что некоторые знаменитости, в том числе и Киркоров, считают нормальным приезжать на передовую, чтобы "замаливать свои грехи". Ведь известно, что визит Примадона российского шоу-бизнеса совпал с его шатким положением. После участия в скандальной вечеринке Филипп Бедросович предпринимает все возможные попытки, чтобы загладить свою вину. При этом ранее он даже извинялся публично.

Однако ж пока в адрес экс-мужа Пугачевой летят сплошные упреки. Ко всему прочему, Филипп Киркоров решил порадовать слушателей в Горловке исполнением песни "Снег", автором которой является украинская артистка Ирина Билык. Известно, что она открыто выражала протест по вопросу присоединения Крыма и называла Россию агрессором. О неуместности исполнения подобной композиции заявила в своем блоге журналист Юлия Скубаева.

А теперь и автор песни "Снег" поспешила выразить свое недовольство. Ирина Билык опубликовала стихотворение, в котором назвала Филиппа Киркорова "гением срамоты и наготы". Исполнительница не побоялась сделать еще более громкое заявление: украинка накинулась на поп-короля с обвинениями, якобы он продал "душу дъяволу".

Ранее "Утро.ру" писало, что отмененный Киркоров уехал в Донбасс. 

Источник: соцсети
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