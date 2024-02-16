Продюсер рассказал, что грозит затравленной на Украине Повалий

СБУ давно следит за артисткой, сделавшей выбор в пользу России

СБУ обвиняет исполнительницу Таисию Повалий к призывах к боевому конфликту, восхвалении участников боевых действий со стороны России, а также "оправдании агрессии" в отношении Киева. Украинские спецслужбы давно взяли артистку на карандаш. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что ждет артистку, которая продолжает давать концерты в России.

Напомним, украинские власти еще во времена президентства Петра Порошенко лишили Таисию всех регалий. С начала военных действий она является подсанкционным лицом на территории страны. А главная причина интереса со стороны СБУ, считает продюсер – заработки в России.

Как указал Дворцов, многие артисты сталкивались с подобной дилеммой и были вынуждены выбирать между двумя странам. Повалий выбрала Россию, в которой и осталась. Однако на фоне публичных заявлений Киева о "своих" спецслужбы Украины ищут способы для репрессий в отношении тех, кто отказался симпатизировать силовому аппарату Киева. Таким, как Повалий, на Украине грозят уголовные преследования и аресты.

"Таисия – большая молодец, она настоящая и народная артистка России. Она была, есть и будет на нашей территории", – высказался Дворцов.



Кстати, наследник Повалий проживает на территории Испании. Сын поддерживает Украину с позапрошлого года, когда мать утверждает, что любит Россию и ее народ, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".