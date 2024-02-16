Сбежавший актер Вайсман* рассказал о причинах травли россиян в Израиле

Артист удивлен, что Израиль пускает российских патриотов

Иностранный агент Анатолий Белый*, настоящая фамилия которого Вейсман*, объяснил, почему организовал травлю россиян. Он заявил, что не хочет видеть в своей новой стране тех, кто активно поддерживает власть и политику России. Об этом Анатолий* заявил в интервью другому иноагенту — Михаилу Шацу*. Они разговаривали о доносе на коллег из Ленкома, который сделал Вейсман* осенью прошлого года.

"Мне стало обидно за Израиль. Почему Израиль должен быть такой помойкой, в которую могут приехать все, кто угодно и играть здесь "Поминальную молитву"?" — жаловался обиженный актер.

Напомним, в прошлом году театр Ленкома планировал выступить в Израиле со спектаклем “Поминальная молитва”. Белый* от этой новости пришел в ярость и заявил, что не желает видеть на Земле обетованной своих соотечественников-патриотов. Русофоб написал донос в Министерство культуры Израиля и потребовал не пускать россиян с постановкой.

Впрочем, руководство израильского Минкульта пока никак не отреагировало на этот инцидент. Многие замерли в ожидании вердикта, а Вейсмана* теперь называют "организатором травли", в том числе и Шац*, которому русофоб давал интервью.

Между тем сам Вейсман* теперь пытается заработать на хлеб, как может. Недавно артист поехал с моноспектаклем в Грузию. Примечательно, что ненавидящий Россию шоумен решил выступить в русском драмтеатре имени Грибоедова.

*признаны иноагентами по решению Минюста РФ