Сбежавший актер Вайсман* рассказал о причинах травли россиян в Израиле

Сбежавший актер Вайсман* рассказал о причинах травли россиян в Израиле
Анатолий Вейсман*. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист удивлен, что Израиль пускает российских патриотов

Иностранный агент Анатолий Белый*, настоящая фамилия которого Вейсман*, объяснил, почему организовал травлю россиян. Он заявил, что не хочет видеть в своей новой стране тех, кто активно поддерживает власть и политику России. Об этом Анатолий* заявил в интервью другому иноагенту — Михаилу Шацу*. Они разговаривали о доносе на коллег из Ленкома, который сделал Вейсман* осенью прошлого года. 

"Мне стало обидно за Израиль. Почему Израиль должен быть такой помойкой, в которую могут приехать все, кто угодно и играть здесь "Поминальную молитву"?"  —  жаловался обиженный актер. 

Напомним, в прошлом году театр Ленкома планировал выступить в Израиле со спектаклем “Поминальная молитва”. Белый* от этой новости пришел в ярость и заявил, что не желает видеть на Земле обетованной своих соотечественников-патриотов. Русофоб написал донос в Министерство культуры Израиля и потребовал не пускать россиян с постановкой. 

Впрочем, руководство израильского Минкульта пока никак не отреагировало на этот инцидент. Многие замерли в ожидании вердикта, а Вейсмана* теперь называют "организатором травли", в том числе и Шац*, которому русофоб давал интервью. 

Между тем сам Вейсман* теперь пытается заработать на хлеб, как может. Недавно артист поехал с моноспектаклем в Грузию. Примечательно, что ненавидящий Россию шоумен решил выступить в русском драмтеатре имени Грибоедова. 

*признаны иноагентами по решению Минюста РФ 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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