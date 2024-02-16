Директору "Ленкома" Варшаверу срочно вызвали скорую - СМИ

Сообщается о серьезной болезни заслуженного деятеля культуры

Директор "Ленкома" Марк Варшавер почувствовал резкое недомогание – заслуженному работнику культуры вызвали медиков, о чем стало известно сегодня, 16 февраля.

Причиной недомогания, утверждает "112", стало воспаление легких. Дома Варшавер слег из-за недуга, однако отказался от госпитализации. Врачи оказывают Варшаверу помощь на дому.

Представители "Ленкома" еще не давали никаких комментариев.

Ранее мы рассказывали, что скорую помощь срочно вызвали в студию Первого канала Александру Гордону.