Директору "Ленкома" Варшаверу срочно вызвали скорую - СМИ

Директору "Ленкома" Варшаверу срочно вызвали скорую - СМИ
Марк Варшавер. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Сообщается о серьезной болезни заслуженного деятеля культуры

Директор "Ленкома" Марк Варшавер почувствовал резкое недомогание – заслуженному работнику культуры вызвали медиков, о чем стало известно сегодня, 16 февраля.

Причиной недомогания, утверждает "112", стало воспаление легких. Дома Варшавер слег из-за недуга, однако отказался от госпитализации. Врачи оказывают Варшаверу помощь на дому.

Представители "Ленкома" еще не давали никаких комментариев.

Ранее мы рассказывали, что скорую помощь срочно вызвали в студию Первого канала Александру Гордону.

Источник: 112 • Требует проверки

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