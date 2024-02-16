Самую известную певицу США заподозрили в связи с Байденом и Пентагоном

В Америке появилась новая теория заговора

Последние несколько месяцев в американском сегменте соцсетей упорно ходят слухи, что певица Тейлор Свифт замешана в работе на действующую администрацию президента и является тайным агентом Пентагона.

Активисты в Сети утверждают, что долгое время ведомство искало человека среди звезд, с помощью которого можно проводить операции по массовому контролю над общественностью. Особенно слухи подогрели новые титулы Тейлор Свифт – ее выбрали человеком года по версии Time, а также она стала артистом, завоевавшим самое большое количество Грэмми за свои альбомы.

В Пентагоне утверждали, что певица на них не работает. При этом пресс-секретарь организации отмечала, что всем нужно "выбросить из головы" подобные домыслы, дословно процитировав песню Свифт Shake it off.

Сейчас же утверждают, что у артистки есть связь и с Байденом – якобы она оказывает влияние на массы, чтобы американский президент вышел на второй срок. Однако в эту теорию заговора, согласно данным американских СМИ, верят только 20% американцев, большинство из которых – республиканцы.

При этом Свифт неоднократно поддерживала Байдена и его политику в публичном поле, что очень распространено среди американских звезд.