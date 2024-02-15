Дженнифер Лопес назвала причину воссоединения с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес назвала причину воссоединения с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: BURT HARRIS/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Звездная пара снова вместе после долгих лет разлуки

20 лет спустя Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе. По признанию певицы, именно Аффлек был тем самым мужчиной, который покорил ее сердце. Звезда заявила, что разрыв отношений, длинною в два десятка лет, был нужен им для того, чтобы вырасти над собой и решить другие немаловажные задачи в жизни.

Дженнифер Лопес откровенно призналась, что брак и рождение детей не смогли затмить былых чувств. Роман с актером стал своеобразной отметиной в душе певицы. Возможно, поэтому после стольких лет они снова решили сойтись. Знаменитость намекнула, что встреча была судьбоносной: оба сразу все поняли.

Звезда американской поп-сцены отметила, что за время отсутствия в ее жизни Бена Аффлека она успела стать лучшей версией себя. В этом певице помогло самопознание. Дженнифер Лопес преследовала цель стать самой лучшей мамой для своих детей. Также знаменитость подчеркнула, что духовный рост позволил ей почувствовать себя примером для любимых отпрысков.

Воссоединение с экс-возлюбленным Дженнифер Лопес назвала результатом долгого процесса самопознания. По словам поп-дивы, именно ее работа над собой позволила мирозданию дать паре еще один шанс.  

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Источник: Variety ✓ Надежный источник

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