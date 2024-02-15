Кто из звезд признался в желании спеть дуэтом с SHAMAN: Бойкот закончился?

Многие артисты готовы выйти на сцену с Ярославом Дроновым

Слывет такое мнение, что к уровню SHAMAN (Ярослав Дронов) слишком сложно подобраться, поэтому зрители и не видят творческих коллабораций артиста с коллегами по цеху. По крайней мере, пиар-служба 31-летнего исполнителя намекает на то, что ему просто завидуют. Но и рейтинги Ярослава Дронова говорят сами за себя: во время концертов певца зрительный зал всегда забит до отказа.

Стал ли невероятный взлет артиста предметом зависти со стороны коллег – неизвестно. Однако же нельзя не признать тот факт, что карьера молодого певца уже вполне состоялась. Спрос на его участие в концертах просто невероятный. Не все нынешние знаменитости в его возрасте пользовались такой бешеной популярностью. Возможно, поэтому Ярослав Дронов держится в российском шоу-бизнесе как будто слегка обособленно? Или это навязанное тайными конкурентами мнение?

Как выяснилось, некоторые из звезд отечественного шоу-бизнеса не против выйти на сцену вместе с SHAMAN. Так, например, о своем желании исполнить композицию в паре с Ярославом Дроновым рассказал российский рэпер Леша Свик. Артист с иронией высказался о тех, кто отказывается выступать с исполнителем хита "Я русский". "Они еще в стране?" – вопросительно прокомментировал ситуацию Леша Свик. Рэпер отметил, что Ярослав обладает очень красивым голосом.

Певица Ольга Серябкина также заявила о своем желании спеть вместе с SHAMAN. Слухи о том, что кто-то не хочет выступать вместе с Ярославом и существует некий бойкот, Ольга назвала "клише" и отметила, что слышит об этом в первый раз. Серябкина дала понять, что идея спеть дуэтом с Ярославом ей нравится. "Почему бы и нет. Все зависит от песни. Песня решает", – подытожила знаменитость.

Ранее "Утро.ру" писало о причинах неожиданной отмены концертов SHAMAN.