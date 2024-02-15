У Казарновской украли почти миллион рублей из-за "террориста" с Украины

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Оперная дива Любовь Казарновская обратилась в полицию из-за мошеннических действий неизвестных лиц, по наводке которых она собственноручно перевела на некий "безопасный" счет 895 тысяч рублей. Похоже, что певица делала все в спешке: преступники давили на ее доброе имя.
Как оказалось, Любовь Юрьевне написали с аккаунта ее коллеги в соцсети, и сообщили, что данные певицы якобы похищены злоумышленниками. Также Казарновскую предупредили о звонке от спецслужб.
Через какое-то время на связь с артисткой вышел "сотрудник ФСБ", который дал ясно понять: со счетов певицы похищена внушительная сумма денег. Все средства уже успели перевести некому украинскому террористу, как заявил мошенник. "Майор" добавил, что тот самый террорист находится в федеральном розыске.
Во избежание проблем вокруг знаменитости, звонивший предложил такой формат сотрудничества: отправиться в офис банка, снять наличность и перевести ее в более "безопасное" место.
После перевода 895 тысяч рублей на предлагаемый счет Любовь Казарновская узнала, что аккаунт, с которого ей писали в соцсети, был взломан. Выяснив, что "официальное лицо" вовсе таковым не являлось, певица отправилась писать заявление в полицию.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что Казарновская раскрыла секрет успеха певца SHAMAN.
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