У Казарновской украли почти миллион рублей из-за "террориста" с Украины

У Казарновской украли почти миллион рублей из-за "террориста" с Украины
Любовь Казарновская. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитая оперная певица стала жертвой мошенников

Оперная дива Любовь Казарновская обратилась в полицию из-за мошеннических действий неизвестных лиц, по наводке которых она собственноручно перевела на некий "безопасный" счет 895 тысяч рублей. Похоже, что певица делала все в спешке: преступники давили на ее доброе имя.

Как оказалось, Любовь Юрьевне написали с аккаунта ее коллеги в соцсети, и сообщили, что данные певицы якобы похищены злоумышленниками. Также Казарновскую предупредили о звонке от спецслужб.

Через какое-то время на связь с артисткой вышел "сотрудник ФСБ", который дал ясно понять: со счетов певицы похищена внушительная сумма денег. Все средства уже успели перевести некому украинскому террористу, как заявил мошенник. "Майор" добавил, что тот самый террорист находится в федеральном розыске.

Во избежание проблем вокруг знаменитости, звонивший предложил такой формат сотрудничества: отправиться в офис банка, снять наличность и перевести ее в более "безопасное" место.

После перевода 895 тысяч рублей на предлагаемый счет Любовь Казарновская узнала, что аккаунт, с которого ей писали в соцсети, был взломан. Выяснив, что "официальное лицо" вовсе таковым не являлось, певица отправилась писать заявление в полицию.    

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Казарновская раскрыла секрет успеха певца SHAMAN.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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