Киркорова раскритиковали за исполнение "украинской" песни в Донбассе

Поп-король не оправдал ожиданий бойцов в зоне СВО

Судя по всему, старания Филиппа Киркорова не возымели должного эффекта. Примадон российского шоу-бизнеса отправился в зону СВО, чтобы поддержать наших бойцов. Экс-муж Аллы Пугачевой привез гуманитарную помощь и оплатил медицинскую технику для детского центра. Но даже это не спасло его от критики.

Благородный поступок поп-короля совпал с его шатким положением. После участие в "голой" вечеринке блогер Насти Ивлеевой Примадон впал в немилость общественности, хотя и принес извинения за свой поступок публично.

Возмутило слушателей вот что. Филипп Киркоров в знак поддержки бойцов СВО исполнил песню "Снег", автором которой является украинская певица Ирина Билык. Как известно, Билык называла Россию агрессором и активно выступала против воссоединения Крыма с исторической родиной. Факт исполнения песни ее авторства вызвал неоднозначную реакцию. В частности, эмоциональный пост на эту тему опубликовала в своем телеграм-канале журналист Юлия Скубаева.

Еще один представитель общественности - актриса Яна Поплавская разместила в своем телеграм-канале видеообращение бойцов СВО к артистам, желающим их поддержать на передовой. Солдаты выразили недовольство тем, что за их счет провинившиеся знаменитости пытаются "замолить свои грехи". Бойцы предложили "звездам" снять маскарадные костюмы, надеть более подходящую для зоны СВО экипировку и показать свои возможности на поле боя.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что отмененный Киркоров уехал в Донбасс.