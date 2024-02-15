Бурковского вырезали из фильма "Летучий корабль"

Бурковский лишился главной роли в российском фильме
Андрей Бурковский. Фото: кадр "Летучий корабль", 2024 год
Его убрали после общественного возмущения

Перенос премьеры картины "Летучий корабль" связан с заменой артистов, резко высказавшихся о происходящем в России. Об этом сообщили в киностудии "РОК". 

Изначально премьера была запланирована на 7 марта, но все перенесли на период школьных каникул 21 марта, поскольку пришлось переснимать некоторые сцены. Утверждается, что одну из актрис заменили, поскольку она является украинкой. Имена всех замен держат в секрете, однако в Сети утверждают, что Бурковского в киноленте точно не будет.

"Мы также полностью поменяли "картинку" и сейчас зритель едва ли сможет догадаться о том, что было в оригинале", – указано в сообщении студии.

По словам представителей компании, позиция всего трех артистов не должна негативно повлиять на труд огромной команды людей. Они надеются, что зритель получит удовольствие от просмотра и ничто не омрачит его.

Ранее режиссер "Летучего корабля" утверждал, что Бурковского решили не убирать из фильма после его отъезда из США, а других артистов публика не узнает, поскольку на них наложен грим и спецэффекты.

Источник: Киностудия "РОК"
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