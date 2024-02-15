СБУ предъявило обвинения Повалий в призывах захватить всю Украину

Артистку хотят привлечь к ответственности

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала общирную доказательную базу на артистку и бывшего нардепа Таисию Повалий. Ее обвиняют в призывах к захвату украинских территорий и "оправдании" конфликта с Россией.

В ведомстве отметили, что незадолго до начала боевых действий, Повалий уехала в Москву, где получила российское гражданство. Также она публично поддержала действия Кремля и "пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев".

В СБУ напомнили, что в сентябре прошлого года Таисия Повалий выступила в Луганске и со сцены поддержала СВО и российскую армию.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора", – указано в сообщении.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Теперь ее подозревают на Украине по трем статьям: коллаборационная деятельность, публичные призывы к агрессивной войне, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ведомстве утверждают, что будут предпринимать попытки привлечь Таисию Повалий к ответственности.

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