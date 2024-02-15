"Сложный этап жизни": Алсу рассказала о судьбе талантливых дочерей

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У Алсу, помимо сына, подрастают две красавицы-дочери – 17-летняя Сафина и 15-летняя Микелла. "На свидания они пока у меня не отпрашиваются", – смеется певица.
Она рассказала, что обе наследницы окончили музыкальную школу по классу фортепиано – обе хорошо играют. "Но музыкой дальше решила заниматься только Микелла", – говорит Алсу. Напомним, в апреле 2019 года девочка стала одним из победителей 6-го сезона телевизионного шоу "Голос. Дети".
"Сейчас дочери учатся в обычной школе, у них много разных экзаменов и это сложный этап жизни, поэтому пока не знаю, какую профессию они выберут в итоге", – улыбается артистка.
Рассказала 40-летняя звезда эстрады и о шикарном подарке, который получила от любящего мужа. "Огромный букет сирени! Я даже не представляю, где ее в феврале в Москве можно было достать!" – похвасталась знаменитость. Напомним, с 18 марта 2006 года Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, председателем совета директоров компании "Новые оружейные технологии", сыном банкира Рафаэля Абрамова.
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