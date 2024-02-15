Живи тут сама: дети 57-летней Лады Дэнс уехали в другую страну

В Кремле состоялся "Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ". Телеверсия выйдет в эфир 1 марта. Среди звезд концерта была и Лада Дэнс. С певицей поговорил корреспондент "Утро.ру".

Единственным на сей момент официальным мужем певицы был бизнесмен Павел Свирский, которому певица родила двоих детей. Но этот брак просуществовал недолго. Спустя несколько лет супружеской жизни Павел и Лада развелись.

Сын певицы Илья Свирский родился в 1997 году. Он учился на архитектора в в Московском государственным строительном университете. Потом работал в одной из столичных строительных компаний. А рожденной в 1999-м дочери Елизавете Свирской знаменитая мать решила дать европейское образование и отправила учиться наследницу в частную школу Англию. Потом девушка училась на дизайнера в одном из ВУЗов Лондона.

Сегодня дети певицы покинули Родину и обосновались в Европе. Мол, живи тут, мать, сама. "Но мы все равно большая семья, творческая единица, – уверят Дэнс. – Даже на расстоянии постоянно что-то креативим вместе. Дочь мне много нового подсказывает, дает наметки как продюсер. А с сыном я сотрудничаю по другим проектам, у меня же не только музыка в жизни есть".

Но легко ли жить в разлуке с детьми?

"Любящая мать детей отпускает, важно уметь это делать, – уверена Лада. – Я каждый раз медитирую и говорю себе: "Я – любящая мать!"

Мечтает певица и о внуках. "Сейчас дети заняты карьерой, – пояснила она. – Я сама в их возрасте была такой же и до 30 лет думала, что у меня вообще не будет детей. Я их и не хотела. Но когда влюбилась, то сразу захотела".

Сама Лада, которая развелась в 2002-м, замуж больше не собирается. "Дайте мне заняться собой, – умоляет она. – Ведь я всю жизнь кем-то занималась – мужьями, детьми. Кстати, если бы я могла, то родила бы детей 12! Жаль, не случилось".