Россияне требуют снести памятник "русофобу" Жванецкому

Россияне требуют снести памятник "русофобу" Жванецкому
Михаил Жванецкий. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Люди вспомнили, что артист говорил о России

В Ростове-на-Дону спустя несколько месяцев переноса события открыли памятник Михаилу Жванецкому. Все произошло, в основном, в радостной атмосфере, пока одна недовольная не решила вмешаться. 

Проходящая мимо женщина высказала свое недовольство ростовскому губернатору прямо в лицо, заявив, что Жванецкий был русофобом и мечтал сравнять Россию с землей. Вскоре даму задержали, а глава региона Василий Голубев отметил, что артист много сделал для Отечества, поскольку очень его любил.

После скандала в Сети припомнили о словах Жванецкого в 2012 году. В одном из монологов юморист шутил, что в условиях войны россияне живут даже лучше, чем обычно, поскольку их кормят, они при деле и в компании других людей, поэтому могут неожиданно где-то что-то "грабануть". 

"Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое... Построить страну, сильную Россию, разную, веселую, такую же, какие и люди в ней", – говорил он.

Подобную цитату Жванецкого благосклонно восприняли далеко не все – две трети россиян потребовали снести памятник артисту-"русофобу". 

"У нас есть свои достойные граждане, которым надо ставить памятники. Уберите и не позорьтесь", "Снести, поставьте памятники героям России, ученным, учителям", "Просто отвратительно, что это произошло в нашем городе. Больше некому памятники ставить?", – пишут недовольные.

Остальные просят сограждан не воевать с памятниками и вести себя так, как на Западе, где считают, что снос советских монументов им чем-то поможет. 

Источник: Telegram
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